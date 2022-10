Der erste Herbst- und Bauernmarkt seit Beginn der Corona-Pandemie ist in Bad Oeynhausen ein echter Besuchermagnet gewesen.

Der Bauernmarkt nebst verkaufsoffenem Sonntag lockt Besucher aus Nah und Fern in die Innenstadt

Äpfel gibt es am Stand vom Hof Kossack. Um den Verkauf kümmern sich (von links) Benedikt Harre, Lewin Harre und Simon Kossack.

Tausende Menschen schlenderten am Samstag und Sonntag an den rund 80 Ständen entlang, beginnend an der Auferstehungskirche bis hin zum Augusta-Platz. Parallel dazu fand der verkaufsoffene Sonntag statt.