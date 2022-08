In Volmerdingsen steht ein Unterstand in Flammen – 40 Einsatzkräfte verhindern ein Ausbreiten des Feuers

Bad Oeynhausen-Volmerdingsen

In einem kleinen Waldgebiet an der Volmerdingsener Straße in Bad Oeynhausen-Volmerdingsen hat es am späten Freitagnachmittag gebrannt.

Von Finn Heitland und Dominik Rose