Bad Oeynhausen: Für die Parklichter ist bald alles bereit

Wer das dreitägige Parklichter-Festival von Freitag bis Sonntag, 12. bis 14. August, im Kurpark Bad Oeynhausen in vollen Zügen genießen will, der sollte einige Dinge beachten.

Etwa, dass der Konzert-Freitag mit Headliner Fury in the Slaughterhouse bereits restlos ausverkauft ist. „Auch für den Parklichter-Samstag kommt der Ticketverkauf zunehmend in Gang“, sagte Beate Krämer, Geschäftsführerin der Staatsbad Bad Oeynhausen GmbH, am Mittwoch im Gespräch mit dieser Zeitung.