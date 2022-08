Bad Oeynhausen: Geständnis im Schwarz-Zigaretten-Prozess

Die Geschäfte liefen gut für den 41-jährigen Bad Oeynhausener, allerdings waren sie illegal: Insgesamt mehr als zwei Millionen Euro an Tabaksteuer soll der Schweißer hinterzogen haben, weil er über Jahre hinweg mit unversteuerten Zigaretten handelte.

Am Montag hat er in seinem Prozess vor dem Landgericht Bielefeld reinen Tisch gemacht und in fast allen Anklagepunkten ein umfassendes Geständnis abgelegt.