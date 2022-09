Bad Oeynhausen: Großes Interesse am neuen Kombibad im Siel

Rund zwei Monate nach der Eröffnung des neuen Kombibades im Siel zieht An­dreas Schwarze eine positive Zwischenbilanz. „Stand 25. September haben bereits knapp 50.000 Besucher das neue Bad genutzt“, sagte der Stadtwerkevorstand in einer Sitzung des Verwaltungsrats der Stadtwerke.

Um bei allen Schwimmern für ein sicheres Gefühl zu sorgen, ist im neuen Freibad im Siel in der verkürzten Saison seit der Eröffnung ein Sicherheitsdienst im Einsatz gewesen.

Das hohe Interesse am Kombibad während der Bauzeit – Andreas Schwarze: „Leider konnten wir coronabedingt nicht so viele Baustellenführungen anbieten, wie wir gewollt hätten“ – setze sich erfreulicherweise seit der Eröffnung am 20. Juli fort. „Das Multifunktionsbecken im Hallenbad ist mittlerweile restlos ausgebucht“, sagte Andreas Schwarze.