Bad Oeynhausen hat viel Potenzial

Bad Oeynhausen

Junge Menschen im Alter von 18 bis 24 Jahren verlassen Bad Oeynhausen, es gibt eine hohe Zahl an Einpendlern, die nur zum Arbeiten in die Kurstadt kommen, der Sterbeüberschuss liegt bei 200 Menschen pro Jahr, dazu gibt es eine im OWL-Vergleich recht niedrige Kaufkraft. Was heißt das?

Von Dominik Rose