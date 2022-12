Bad Oeynhausen: Heiligabendtreffen diesmal im Regen

Bad Oeynhausen

Ein letztes Mal Glühwein, Punsch und Co. auf dem Weihnachtsmarkt in der Innenstadt von Bad Oeynhausen genießen: Das haben sich auch in diesem Jahr viele Menschen auf die Wunschliste geschrieben und erfüllt. Für die traditionelle Zusammenkunft am Vormittag des Heiligabends hatten die Stände noch mal geöffnet. Doch ein ganz anderes Getränk stand an diesem Tag an oberster Stelle.

Von Kristin Wennemacher