Bad Oeynhausen: „Hive“ sorgt für Berufsorientierung

Die Stadt Bad Oeynhausen möchte das Angebot zur Berufsorientierung an ihren vier weiterführenden Schulen ausbauen. Für eine Kooperation mit der Zukunftswerkstatt „Hive“ hat der Schulausschuss den Weg frei gemacht. 90.000 Euro sollen in das Projekt fließen.

Die vier weiterführenden Schulen der Stadt Bad Oeynhausen und die Zukunftswerkstatt „Hive“ wollen bei der Berufsorientierung kooperieren. 90.000 Euro sollen in ein Pilotprojekt fließen.

„Berufsorientierung an weiterführenden Schulen ist eine schwierige Geschichte“, sagte Stefan Tödtmann, Beigeordneter für Bürgerdienst, zur Einführung in das Thema. Eine Abfrage habe ergeben, dass sich alle Schulleitungen mehr in dieser Hinsicht wünschten – auch über etablierte Einzelangebote etwa des Kreises hinaus.