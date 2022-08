Bad Oeynhausen: Neubau an Memeler Straße im September bezugsbereit

Mehr Wohnungen, mehr Fläche und auch die ersten Mieter sind gefunden: Nach zwei Jahren Bauzeit hat die Städtische gemeinnützige Heimstätten-Gesellschaft (SGH) den Neubau an der Memeler Straße 12 fertiggestellt. Erstbezug ist zum 1. September.

Bürgermeister Lars Bökenkröger (links), SGH-Aufsichtsratsvorsitzender Ralf Sensmeyer (rechts) und SGH-Geschäftsführer Dr. Alcay Kamis (2. von rechts) freuen sich über die Fertigstellung der Immobilie an der Memeler Straße 12. Als eine der ersten wird dort Michelle Bullerjahn (3. von rechts) einziehen. Den Schlüssel erhält sie von Nadine Rehs (2 von links).

In der Folge des Brands in einer Dachgeschosswohnung 2019 wurde das alte Mehrfamilienhaus an gleicher Stelle abgerissen und für 1.418.000 Euro ein Neubau geschaffen. Das moderne Objekt bringt mehrere Vorteile mit sich: Statt der vorherigen fünf Wohnungen stehen auf den drei Etagen nun neun zur Verfügung.