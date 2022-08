Bad Oeynhausen: Open-Air-Kino vor idyllischer Kulisse

Film- und Medienstiftung NRW zeigt „Der Rausch“ an der Schönen Mühle in Bergkirchen – Besucher trotzen dem Regen

Bad Oeynhausen

Obwohl das Wetter sich am Sonntagabend nicht von seiner freundlichsten Seite gezeigt hat, können Rüdiger Haupt als Inhaber der Schönen Mühle in Bergkirchen, die Film- und Medienstiftung NRW als Veranstalter und der Kreis Minden-Lübbecke als Kooperationspartner das Open-Air-Kino an der idyllischen Wassermühle als Erfolg verbuchen. Etwa 100 Besucher schauten vorbei – ausgestattet mit Regenschirmen und -jacken.

Von Lydia Böhne