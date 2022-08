Bad Oeynhausen: Positive Grundstimmung zum Schulstart herrscht vor

Trotz hoher Corona-Inzidenz herrscht an den Schulen der Kurstadt zum ersten Schultag nach den Sommerferien an diesem Mittwoch eine zumeist positive Grundstimmung vor.

Mit der Rückkehr in die Schulen an diesem Mittwoch geraten die von vielen während der Sommerferien zumeist ausgeblendeten Corona-Infektionszahlen wieder zurück ins Blickfeld. Für Bad Oeynhausen lag die Wocheninzidenz am Dienstag bei 556,3, für den Kreis Minden-Lübbecke sogar noch darüber, nämlich bei 659,1. Für größere Unruhe sorgt das indes nicht.