Bad Oeynhausen: Quartett nach Trickdiebstählen vorläufig festgenommen

Die Polizei hat auf der A2 vier Männer im Alter von 15 bis 27 Jahren, die in einem Kleinwagen unterwegs waren, festgenommen. Sie sollen für Trickdiebstähle auf zwei Tankstellen in Bad Oeynhausen verantwortlich sein.

Den bisherigen polizeilichen Erkenntnissen zufolge hatte das tatverdächtige Quartett in den Nachmittagsstunden in der Joiss Tankstelle an der Werster Straße und in der Shell-Tankstelle an der Mindener Straße bei Trickdiebstählen jeweils günstige Gelegenheiten genutzt, um unter anderem Tabakwaren, darunter E-Zigaretten, an sich zu nehmen und mit diesen den Verkaufsraum zu verlassen.

Während drei Personen offenbar zielgerichtet die Diebstähle begingen, lenkte eine Person die Aufmerksamkeit der Tankstellenmitarbeiter auf sich. Im Rahmen der Fahndung konnte die Personengruppe im Alter von 15 bis 27 Jahren in einem Kleinwagen auf der A2 durch Beamte der Bielefelder Autobahnpolizei angehalten und kontrolliert werden. Bei deren Überprüfung erhärtete sich der Tatvorwurf, die Personen wurden vorläufig festgenommen.

Das Diebesgut und der Pkw wurden sichergestellt. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurden die vier Personen nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß gesetzt.