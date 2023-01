Bad Oeynhausen: Reiseverein Wesertal stellt Tauben in Rehme aus

„Flüge nur in Top-Verfassung“

Bad Oeynhausen

Zum Einstimmen auf die neue Saison des Brieftaubensports veranstalteten die Mitglieder des Reisevereins Wesertal am Samstag eine Brieftaubenausstellung in ihrer Einsatzstelle in Rehme.

Von Finia Packmohr