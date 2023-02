Architekt Henning Bökamp verkauft ehemalige Schokoladenfabrik Lammert an Bauunternehmer Frank Kögel

Bad Oeynhausen

Eine wirkliche Schokoladenseite ist am Gebäude momentan schwer zu entdecken. Dass sich das in Zukunft ändern soll: Diese Ansicht eint Verkäufer und Käufer. Architekt Henning Bökamp hat die ehemalige Schokoladenfabrik Lammert an den Bauunternehmer Frank Kögel verkauft.

Von Claus Brand