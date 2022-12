Bad Oeynhausen: Seniorin (89) vermisst Goldschmuck

Eine böse Weihnachtsüberraschung hat eine Bewohnerin einer Senioren-Appartementanlage in Bad Oeynhausen erlebt: Als sie sich am frühen Nachmittag des 24. Dezembers für einen Besuch bei der Familie ihres Sohnes fertig machen wollte, musste sie feststellen, dass ihr gesamter goldener Schmuck fehlte.

„Alles Erinnerungsstücke an meine beiden verstorbenen Ehemänner und an meine eigene Mutter“, sagt die hochbetagte Dame, die ihren Namen nicht so gerne in der Zeitung lesen möchte.