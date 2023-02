Bad Oeynhausen setzt (sich) aufs Rad

Bad Oeynhausen

Bad Oeynhausen ist eine Stadt mit viel Grün und viel Raum fürs Fahrradfahren – und sie will diese Ass-Karte auch in Zukunft spielen, um einerseits (noch) mehr Gäste in die Kurstadt zu locken und andererseits auch den Bürgerinnen und Bürgern bessere Naherholungs- und Freizeitangebote machen zu können. Jetzt werden daher weitere Fahrradstraßen ausgewiesen.

Von Dominik Rose