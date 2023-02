In der Schilderwerkstatt der Stadtwerke an der Weserstraße: Ulrich Sander, für den Bereich verantwortlich, zeigt einen Schilder-Exoten und zwei Klassiker: Das Schild Treckerschleuse ist nie aufgestellt worden, in Folge einer Debatte zur Verkehrsführung im Zuge der Fahrbahnsanierung der B61 zwischen Dehme und Porta. Aufgestellt werden sollte es am Alten Postweg, um die Durchfahrt von Pkw einzuschränken. Das Schild in der Mitte zeigt, dass Radfahrer und Fußgänger ihren Weg am Ende der Sackgasse fortsetzen können. Das Schild rechts weist auf einen Parkscheinautomaten hin.

Foto: Claus Brand