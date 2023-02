Bad Oeynhausen: Südteil der neuen Sielbrücke aufgebaut

Schutzhelme, Warnwesten, Sattelschlepper, ein riesiger Kran und knapp 80 Tonnen Stahl. Für kleine Jungs war das ein echtes Schauspiel, was sich da am Donnerstagvormittag am Werrewehr im Sielpark abspielte. Der zweite Teil der neuen Fußgängerbrücke wurde aufgebaut.

Drei große Auflieger hatten den südlichen Brückenteil von der Firma Rohlfing in Stemwede in der Nacht auf Mittwoch nach Bad Oeynhausen gebracht. In drei Abschnitten wohlgemerkt, denn die gesamte Brücke ist am Ende etwas mehr als 100 Meter lang. Aufgeteilt in drei Stücke, würde jedes der Brückenteile immer noch mehr als 30 Meter messen und wäre schwer zu transportieren. Also hatten sich die Experten darauf geeinigt, jedes der drei Brückenteile wiederum in drei Abschnitten zu liefern.