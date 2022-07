Bad Oeynhausen: Überfall auf Gleis 2

Unbekannte greifen 23-jährigen Mann am Nordbahnhof an und bestehlen ihn

Bad Oeynhausen

In der Nacht zu Sonntag haben vier Unbekannte am Nordbahnhof in der Herforder Straße in Bad Oeynhausen einen 23-jährigen Mann angegriffen, leicht verletzt und ihn bestohlen.