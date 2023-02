Bad Oeynhausen: Ukrainerinnen wollen sich bei den Deutschen bedanken

Bad Oeynhausen

Am 24. Februar 2022 wurde Tatjana in Charkiw nachts vom Geräusch einer explodierenden Granate aus dem Schlaf gerissen. „Ich stand unter Schock“, erzählt die 60-Jährige. „Ich habe nicht verstanden, was das war.“ Mittlerweile lebt Tatjana mit ihrer Schwiegertochter und ihrem Enkel im Gemeindehaus Bergkirchen. Der russische Überfall auf die Ukraine hat ihr Leben komplett auf den Kopf gestellt.