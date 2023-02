Bad Oeynhausen: Vier Stahlkolosse machen den Weg frei

Bad Oeynhausen

Nächster großer Schritt im Brückenneubau an der Steinstraße in Bad Oeynhausen: Am Samstag sind nach über einem Jahr die Hilfsbrücken ausgehoben worden. Sie machen Platz für die tonnenschweren Überbauten. Damit rückt die finale Freigabe in greifbare Nähe.

Von Lydia Böhne