Bad Oeynhausen: Virtuose Trompeten-Kunst

Große Melodien, herausfordernde Solisten-Passagen und ein Werk, das zu Unrecht lange Zeit stiefmütterlich behandelt wurde: Wenn die Nordwestdeutsche Philharmonie (NWD) mit ihrem 2. Sinfoniekonzert der Saison ins Theater im Park kommt, erwartet Klassikfreunde in Bad Oeynhausen ein abwechslungsreiches Programm. Das Konzert beginnt am Sonntag, 4. Dezember, um 17 Uhr.

Die Leitung des Konzerts übernimmt Andrew Gourlay. Der in Jamaika geborene britische Dirigent mit russischen Vorfahren studierte am Royal College of Music, wo er Bruckner-Symphonien für Bernard Haitink und Mozart-Symphonien für Sir Roger Norrington einstudierte.

Für Interessierte findet vorab um 16 Uhr eine Einführung statt.

Beginnen wird der Konzertnachmittag mit der brillant instrumentierten und melodisch überwältigenden Ouvertüre zu Gioachino Rossinis später Oper „Wilhelm Tell“. Anschließend ist das Trompetenkonzert E-Dur des österreichischen Komponisten Johann Nepomuk Hummels zu hören, dass sich als einziges seiner Werke im Repertoire gehalten hat und auch knapp 220 Jahre nach der Entstehung die Virtuosität der Trompeter herausfordert – und deshalb gerne für Aufnahmeprüfungen verwendet wird.

Den Abschluss bildet Anton Bruckners Sinfonie Nr. 6, die der Komponist einmal als seine „keckste“ bezeichnete. Zu großer Popularität hat diese Selbstbeschreibung dem Werk allerdings nicht verholfen. Die „Sechste“ gehört bis heute zu den weniger gespielten seiner Sinfonien, obwohl sich auch hier die Bruckner-typischen Steigerungen finden und der langsame Satz mit zum Schönsten gehört, was dieser Komponist geschaffen hat.

Als Solist an der Trompete wird Simon Höfele auftreten. Der 28-Jährige ist Träger des wichtigsten deutschen Klassikpreises „Opus Klassik“ und international einer der erfolgreichsten Trompeter der jungen Generation. Als Solist spielte er bereits mit dem Royal Concertgebouw Orchestra, BBC Philharmonic, Shanghai Philharmonic oder dem Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin.

Trompetensolist Simon Höfele ist Träger des wichtigsten deutschen Klassikpreises „Opus Klassik“. Foto: Marco Borggreve

NWD als kultureller Botschafter der Region

Mit jährlich rund 130 Konzerten in Deutschland und Europa nimmt die Nordwestdeutsche Philharmonie mit Sitz in Herford als eines von drei Landesorchestern eine besondere Stellung im nordrhein-westfälischen Musikleben ein. Das Orchester profiliert sich aber auch weltweit als kultureller Botschafter der Region.

Die Tickets können online gebucht werden unter staatsbad-oeynhausen.de oder sind in der Tourist-Information (Telefon 05731/1300, geöffnet montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr und samstags von 10 bis 15 Uhr) sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich. Jugendliche unter 18 Jahren erhalten die Karten an der Abendkasse kostenfrei. Die Abendkasse ist am 4. Dezember ab einer Stunde vor Veranstaltungsbeginn geöffnet. Weitere Informationen finden sich unter www.staatsbad-oeynhausen.de.