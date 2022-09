Bad Oeynhausen: Zug erfasst Radfahrer (39)

Bad Oeynhausen

Bei dem Versuch, trotz geschlossener Schranken und Rotlicht den Bahnübergang an der Detmolder Straße in Bad Oeynhausen zu überqueren, ist am späten Freitagabend ein 39-jähriger Radfahrer von der Westfalen-Bahn erfasst und ins Gleisbett geschleudert worden. Der aus Bad Salzuflen stammende und offenbar angetrunkene Mann wurde vom Rettungsdienst versorgt und anschließend ins Krankenhaus gebracht.