Bad Oeynhausen

„So, nun gehe ich meine Henkersmahlzeit einnehmen“ – mit diesen Worten, gesprochen mit krächzender Stimme, verabschiedet sich Marlies Obalski in die wohlverdiente Pause. Fast eine Stunde lang hat die langjährige Vorleserin des Märchenmuseums am Dienstagabend in der Wandelhalle zahlreiche Besucher in ihren Bann gezogen.

Von Gabriela Peschke