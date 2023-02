Bad Oeynhausener will im Erdbebengebiet in Syrien und der Türkei helfen

Die Idee ist da. Jetzt soll sie zeitnah umgesetzt werden. Aus Bad Oeynhausen soll ein privat organisierter Hilfstransport sich auf den Weg in das Erdbebengebiet in Syrien und der Türkei machen. Die Fäden laufen bei Ali Hammoud aus dem Integrationsrat zusammen.

Unter Trümmern begraben: Auch die nordsyrische Stadt Azmarin ist von dem Erdbeben betroffen. Mit einem Hilfstransport aus Bad Oeynhausen will Ali Hammoud aus Rehme vor Ort in der Krisenregion helfen.

Der 34-jährige Rehmer, seit der jüngsten Kommunalwahl Mitglied des Integrationsrates, will angesichts der schrecklichen Bilder aus der Erdbebenregion in der Türkei und Syrien handeln.

Sein Ziel hat er klar formuliert: Sach- und Geldspenden sammeln und mit einem Hilfstransport per Lkw den Menschen vor Ort helfen.

Sach- und Geldspenden willkommen

„Am Sonntagabend soll es schon losgehen“, hofft er, bis dahin sowohl Geld- als auch Sachspenden wie Babynahrung, Medikamente für Diabetiker, Windeln, Decken, Winterkleidung, festes Schuhwerk, Spielzeug, Fertiggerichte, Zelte und sogar Stromgeneratoren als Spenden zu erhalten. Dafür will er auch in sozialen Netzwerken werben.

Aus logistischer Sicht steht die Hilfsaktion noch am Anfang. „Die Idee ist in der Nacht von Montag auf Dienstag entstanden, in Abstimmung mit drei Freunden aus Osnabrück und Hannover“, sagt der selbstständige Glas- und Gebäudereiniger, in Osnabrück geboren, seit 34 Jahren in Bad Oeynhausen lebend und mit familiären Wurzeln im Libanon.

Ali Hammoud, Mitglied des Integrationsrats der Stadt Bad Oeynhausen. Foto: Privat

Ob es ein Hilfstransport oder einer aus jeder Stadt werde, das hänge vom Umfang der Spenden ab. So hofft er auch auf Unterstützung in Form eines Lkw und eines Fahrers sowie einer Lagermöglichkeit für eingehende Sachspenden.

Ehrenamtliche Helfer willkommen

Wer helfen will, kann sich für eine Abstimmung an ihn wenden, Telefon 0176/81985191. Willkommen seien auch ehrenamtliche Helfer. Er selbst will mit in das Krisengebiet fahren.