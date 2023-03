Einrichtung an der Ecke Portastraße/Rolandstraße

Bad Oeynhausen

Voraussichtlich Ende August soll der neue Kindergarten in Trägerschaft des Regionalverbandes Minden-Ravensberg der Johanniter-Unfall-Hilfe (JUH) in Bad Oeynhausen eröffnet werden. Dieser Termin ist am Mittwoch (1. März) beim symbolischen ersten Spatenstich genannt worden.

Von Claus Brand