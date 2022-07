Bad Oeynhausen: Bahnübergang Detmolder Straße schon vom 1. August an gesperrt

Stadtwerke müssen Schieber in alter Trinkwasserversorgungsleitung austauschen

Am Montag, 1. August, wollen die Stadtwerke mit einer Baumaßnahme am Bahnübergang Detmolder Straße beginnen. Dafür ist eine Vollsperrung erforderlich.

Wie exklusiv berichtet, hatte das Unternehmen auf Anfrage dieser Zeitung mitgeteilt, dass der Bahnübergang am Mittwoch, 17. August, außer Betrieb genommen und die zu montierende neue Technik am Freitag, 16. September, wieder in Betrieb genommen werden solle.