Bali-Therme nach Drohung geräumt

Eine Drohung gegen die Bali-Therme hat am Samstagabend für einen größeren Polizeieinsatz in Bad Oeynhausen gesorgt.

Großeinsatz der Polizei am Samstagabend in Bad Oeynhausen

Die Bali-Therme musste am Samstagabend geräumt werden.

Wie ein Sprecher der Polizei Bielefeld am Sonntag auf Anfrage dieser Zeitung bestätigte, ging ein entsprechender Drohanruf am Samstag gegen 19.20 Uhr bei der Polizei Herford ein. Wie bei derartigen Bedrohungslagen üblich, sei unmittelbar die Polizei in Bielefeld informiert worden.

Beim Eintreffen an der Bali-Therme (Schwimmen, Sauna, Wellness und Fitness) hätten die mobilisierten Einsatzkräfte zunächst für eine Evakuierung der mutmaßlich bedrohten Gebäude gesorgt. Oberstes Ziel sei es gewesen, eine Panik unter den Badegästen zu verhindern. Wie der Polizeisprecher ausführte, habe dies auch gut funktioniert.

Durchsuchung liefert keine Anhaltspunkte

Bei einer anschließenden Durchsuchung der Bali-Therme hätten sich keine konkreten Anhaltspunkte für die telefonisch mitgeteilte mutmaßliche Bedrohung ergeben. Der Polizeisprecher: „Unterm Strich kann man sagen, dass es zu keinem Zeitpunkt eine konkrete Gefahr für unbeteiligte Dritte gab.“

Vernehmung eines 28-Jährigen

Im Zuge der Ermittlungen sei eine verdächtige Person vernommen worden. Dabei handelte es sich um einen polizeibekannten 28-Jährigen aus dem Kreis Herford. Nach derzeitigen Erkenntnissen liegt das Motiv des mutmaßlichen Drohanrufers im privaten Bereich.

Die weiteren Ermittlungen erfolgen von Montag an zuständigkeitshalber durch die Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke.