Bali-Therme: Polizei ermittelt in mehrere Richtungen

Die Bali-Therme in Bad Oeynhausen ist am Samstagabend (15. Oktober) geräumt worden. Grund war ein Drohanruf, der bei der Polizei eingegangen war. Wer dahinter steckt, ist noch unklar.

Wer am Samstagabend mit einem Drohanruf bei der Polizei in Herford die Räumung der Bali-Therme in Bad Oeynhausen provoziert hat, bleibt zum Wochenbeginn weiterhin unklar. „Die Ermittlungen laufen noch“, sagte Polizeisprecher Thomas Bensch im Gespräch mit dieser Zeitung.