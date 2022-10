Batterie-Brand: Folgen beschäftigen Bad Oeynhausener Firma eine Woche lang

Explosionsartig waren die Batterien auf dem Gelände der Firma Relux Rohstoffe an der Brückenstraße in Bad Oeynhausen umhergeflogen. Am Freitag (14. Oktober) hatte es auf dem Firmengelände einen Großbrand gegeben. Jetzt, eine Woche später, sind die Aufräumarbeiten abgeschlossen.

70 Feuerwehrleute waren auch am Samstag noch stundenlang im Einsatz gewesen, um den Brand zu löschen. Am Freitag (21. Oktober) teilt der Eigentümer von Relux Rohstoffe, Jost Kottmeyer, mit: Die Aufräumarbeiten werden vor dem Wochenende abgeschlossen sein. Aber was bedeutet in so einem Fall aufräumen? Jost Kottmeyer erklärt, dass ein Großteil des Materials bereits vor dem Brand sortiert war.