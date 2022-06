Spilker & Wehmeier investiert sechsstelligen Betrag am Standort in Wulferdingsen

Bad Oeynhausen-Wulferdingsen

Neuer Fachmarkt, neue Ausstellungsfläche: Der Baustoffhändler Spilker & Wehmeier hat in den vergangenen Monaten einen sechsstelligen Betrag am Standort in Wulferdingsen investiert, um den „Charme der 1980er Jahre“ aus den Räumen zu verbannen.

Von Louis Ruthe