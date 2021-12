Bäume für „grüne Stadt“

Neue Streuobstwiese am Borweg in Bad Oeynhausen

Bad Oeynhausen

Die fruchtbare Zusammenarbeit zwischen der Arbeitsgruppe (AG) Natur- und Umweltschutz, dem Grünflächenmanagement der Stadt und den Stadtwerken Bad Oeynhausen (SBO) wird zum nächsten Frühjahr weitere Blüten treiben – und zwar in Gestalt von drei zusätzlichen Apfelbäumen, die jetzt in Oberbecksen am südlichen Ende des Borweges gepflanzt worden sind.

Von Gabriela Peschke