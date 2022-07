Neue Kita in ehemaliger Britensiedlung in Bad Oeynhausen

Auf einem Grundstück in der ehemaligen Britensiedlung in Bad Oeynhausen soll eine neue Kita der Johahnniter-Unfall-Hilfe errichtet werden. Zwei Häuser wurden dafür jüngst abgerissen. Baustart soll im Septenmber sein.

So soll die neue Kindertagesstätte in Trägerschaft der Johanniter-Unfall-Hilfe an der Ecke Portastraße/Rolandstraße auf einem Grundstück in der ehemaligen Britensiedlung aussehen. Im oberen Bildbereich verläuft die Portastraße mit dem Eingangsbereich. Für Frühjahr 2023 ist die Eröffnung geplant.

Der Boden ist bereitet. In der ehemaligen Britensiedlung sind zwei Wohnhäuser bis zur Mitte der Vorwoche innerhalb einiger Tage abgerissen worden. Auf dem Grundstück Ecke Portastraße/Rolandstraße kann nun von September an mit dem dort geplanten Neubau einer Kindertagesstätte in Trägerschaft der Johanniter-Unfall-Hilfe (JUH), Regionalverband Minden-Ravensberg, begonnen werden. In Bad Oeynhausen ist es neben der Kita „Kunterbunt“ in Werste und der „Oeynhausener Schweiz“ an der Weserstraße die dritte.