Nach der pandemiebedingten Pause gibt es die 13. Ausgabe des Bierboulevards auf der Aqua Magica der Städte Bad Oeynhausen und Löhne

Bad Oeynhausen/Löhne

Eine dreitägige Veranstaltung gibt es am Wochenende. 15. bis 17. Juli, im Landschafts- und Kulturpark Aqua Magica der beiden Städte Löhne und Bad Oeynhausen. Nach pandemiebedingter Pause richtet Bernd Bolte dort in diesem Jahr erstmals wieder die Veranstaltung „Bierboulevard in Flammen – Treffpunkt für Genießer“ aus.