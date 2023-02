Bad Oeynhausen

Die Zahlen in der Betreuung von Kindern sind alarmierend: In diesem Jahr werden in Deutschland etwa 384.000 Kita-Plätze fehlen, 102.000 Kita-Plätze davon in NRW. Wie katastrophal die Lage ist, war Thema beim Bürgerempfang der SPD Bad Oeynhausen.

Von Kerstin Panhorst