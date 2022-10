Bio-Provinz in Bad Oeynhausen schließt 

Dimitrij Nikulicev (28) und Orhan Bro (29) haben als Selbstständige in diesem Jahr viele Rückschläge erlitten. Nun verkünden sie den wohl entscheidensten Schritt ihrer jungen Karriere: die Bio-Provinz im Bahnhof wird für immer schließen.

Anfang September berichten Dmitirij Nikulicev (rechts) und.Orhan Bro noch strahlend von ihren Plänen, die Bio-Provinz in ein Café zu verwandeln. Wenige Wochen später ist dieser Plan nun Geschichte.

Noch Anfang September hatten sie gegenüber dieser Zeitung von ihren Plänen berichtet, den Lebensmittelmarkt Bio-Provinz in ein Bio-Café umzubauen. Ende September wollte das Duo eröffnen. Doch bis heute sind die Scheiben des Geschäfts im Bahnhof verhangen, ließ sich für Besucher nicht erkennen, wann das neue Café eröffnet.

Am Donnerstagnachmittag verschicken die Besitzer eine Stellungnahme: „Schweren Herzens müssen wir mitteilen, dass wir unseren Laden, die Bioprovinz im Nordbahnhof dauerhaft schließen müssen.“

Die Idee vom Bio-Café in Bad Oeynhausen ist Geschichte. Schon im Gespräch Anfang September hatten die beiden Unternehmer auf ihre schwierige Situation verwiesen: Gestartet waren sie mit einem Unverpackt-Laden an der Herforder Straße. Hier setzte ihnen die Corona-Pandemie zu, die Nachfrage nahm ab. Als der Mietvertrag ausläuft, ziehen sie in den Nordbahnhof. Doch auf Corona folgt der Ukraine-Krieg: „Die Lebensmittelpreise sind stark gestiegen und die Nachfrage nach unverpackten Waren ist deutlich zurückgegangen. Für uns bedeutete das einen Einnahmerückgang um 30 Prozent“, schildern sie die Situation.

Ein Strohhalm für die Unternehmer sind konventionelle Lebensmittel wie Süßigkeiten. Sie weichen ihr Profil vom Bio-Laden auf. Doch auch das "hat bei unseren Kundinnen und Kunden leider nicht den erhofften Zuspruch gefunden. Für uns ist das verständlich, denn viele unserer treuen Kunden wollen Bio-Produkte kaufen".

Krankheit gibt den Ausschlag

Mit dem Verkauf von Lebensmittel, da waren sich die Männer sicher, werden sie es nicht schaffen. Daher hätten sie sich entschieden, nach dem Café auf der Aqua Magica ein zweites im Nordbahnhof zu eröffnen - um die Krise zu überbrücken, schreiben sie. „Leider musste sich einer der zwei Geschäftspartner aufgrund gesundheitlicher Probleme auf ärztlichen Rat für unbestimmte Zeit zurückziehen, sodass nur noch einer die Baustelle beaufsichtigte und führte. Da es sich bei diesem Projekt um ein zu großes Vorhaben handelt, als dass es eine Person allein bewältigen kann, musste es zunächst verschoben werden. Eine Verschiebung der Eröffnung bedeutete allerdings auch das Ausbleiben von Einnahmen bei laufenden Fixkosten, sodass wir trotz größter Bemühungen und Motivation an unsere Grenzen kamen. Ohne ausreichende finanzielle Mittel und Personalstärke kann das Projekt nicht umgesetzt werden.“

Letztlich habe sie ihr Vorhaben personell wie finanziell an ihre Grenzen gebracht. Mit dem Abschied von der Bio-Provinz wollen Dimitrij Nikulicev und Orhan Bro letztlich auch einer Insolvenz entgehen - und ihre eigene Gesundheit schützen. „Wir hätten nie gedacht, dass wir jemals so einen Punkt erreichen würden“, sagen sie.

Ursprünglich war die Bio Provinz von Dimitrij Nikulicev (links) und Orhan Bro (rechts) ein Unverpackt-Laden an der Herforder Straße, den sie 2018 eröffnet hatten. Foto: Stefan Wolff

Vier Jahre lang haben die beiden Männer in Bad Oeynhausen Bio-Produkte an den Mann und an die Frau gebracht. Dabei haben sie nach eigenen Angaben stets versucht, das "Sortiment an den Kundenwünschen zu orientieren und zu erweitern". Immer mit dem Ziel, den Aspekt der Nachhaltigkeit stärker ins Bewusstsein zu rücken.

An dieser Idee wollen sie auch weiterhin festhalten. Wenn die Zeit der Krisen und Ängste überwunden sei, planen sie ein Comeback: „Wir freuen uns, wenn wir in Zukunft wieder zusammenfinden, um weiterhin sinnvoll nachhaltige Projekte in der Stadt Bad Oeynhausen und Umgebung voranzubringen."

Wirtschaftsförderer zeigt Verständnis

Ihre Entscheidung haben sie auch der Wirtschaftsförderung mitgeteilt, bei der sie auf offene Ohren gestoßen seien. „Wir standen in den vergangenen Wochen und Monaten in einem engen Austausch“, bestätigt der städtische Wirtschaftsförderer Patrick Zahn. „Der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine hat gerade dem Geschäftszweig der Unverpacktläden den Boden unter den Füßen weggezogen. Davor können wir nicht die Augen verschließen.“

Die Bioprovinz in Bad Oeynhausen müsse nicht schließen, weil dort schlecht gewirtschaftet worden ist. Vielmehr sei durch geändertes Kundenverhalten schlichtweg die Geschäftsgrundlage weggefallen. „Angesichts der geschilderten Rahmenbedingungen können wir die Entscheidung, die Bioprovinz nun zu schließen, sehr gut nachvollziehen. Unser Augenmerk liegt nun darauf, für das Ladenlokal einen neuen Mieter zu finden.“