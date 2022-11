Birgit Langebartels über Krisen, Resilienz und Optimismus

Bad Oeynhausen

In Zeiten von Corona, Ukraine-Krieg, Inflation und Energiekrise haben viele Menschen Angst oder sind verunsichert. Wie geht man am besten mit diesen scheinbar täglich mehr werdenden Krisen um? Mit dieser Frage beschäftigt sich die Diplom-Psychologin Birgit Langebartels, die am Freitag, 18. November, zusammen mit dem Moderator, Publizist und Philosoph Jürgen Wiebicke in Bad Oeynhausen zu Gast ist. Beide präsentieren das gemeinsam entwickelte Veranstaltungsformat „Das philosophisch-psychologische Duett“.

Von Kerstin Panhorst