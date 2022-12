Bläser verbreiten Weihnachtsstimmung in Werste

Orchester der Freiwilligen Feuerwehr zieht an Heiligabend durch den Ortsteil

Bad Oeynhausen

Ausgerüstet mit Klarinette, Saxofon, Trompete und Co. ging es für die Mitglieder des Blasorchesters der Freiwilligen Feuerwehr Werste auf große Tour durch ihren Ortsteil. Auch in diesem Jahr war das traditionelle Weihnachtsblasen an Heiligabend Pflichtprogramm für die Musiker.

Von Silas Ekelhoff