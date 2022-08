Bleibt das Trinkwasser in Bad Oeynhausen dauerhaft knapp?

Der niedrige Weser-Pegel hat immer umfangreichere Folgen für die Verfügbarkeit von Trinkwasser in Bad Oeynhausen, Löhne und den benachbarten Kommunen.

Mit 88 Zentimetern wurde zuletzt im September 2020 am Pegel Porta ein historischer Tiefststand gemessen. Aktuell wird dieser Wert noch nicht erreicht. Für Freitag, 13 Uhr, weist die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes am Pegel Porta einen Wert von 94 Zentimetern aus.

Damit sich die angespannte Lage nicht noch weiter zuspitzt, untersagt die Bezirksregierung Detmold aus der Weser in den Kreisen Minden-Lübbecke, Herford, Lippe und Höxter Wasser zu entnehmen. Mit der Maßnahme, die am Samstag, 20. August, in Kraft tritt, sollen Tiere und Pflanzen geschützt werden.