Ausverkaufte Wandelhalle bei Silvesterkonzert in Bad Oeynhausen

Bad Oeynhausen

Ein klingendes Verwöhnprogramm zum Abschluss des alten Jahres hat es am Silvesterabend in der Wandelhalle gegeben: mit Meisterwerken am Flügel, präsentiert vom Pianisten-Duo Artur Pacewicz und Attila Szekely.

Von Gabriela Peschke