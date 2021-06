Corona-Lockerungen: Präzise Angaben für Förderschulen? Fehlanzeige!

Dabei war die Hoffnung vergangene Woche groß: Das Schulministerium sprach davon, dass alle Kinder vor den Ferien wieder zur Schule gehen können. „Doch leider waren davon die Schulen mit den Förderschwerpunkten geistige Entwicklung und körperlich-motorische Entwicklung ausgenommen – wenn auch mit gutem Grund“, berichtet Andreas Becker-Brandt, Leiter der Schule Wittekindshof, Förderschule für den Kreis Minden-Lübbecke.

„Schülerinnen und Schüler dieser Schulen benötigen zum einen oftmals ergänzende pflegerische und therapeutische Angebote, die besonderen Hygienemaßnahmen unterliegen“, lautete die Begründung des Ministeriums. Und zu groß sei die Sorge, dass die Förderschul-Kinder die grundlegenden Regeln des Infektionsschutzes nicht einhalten können und damit ihre eigene Gesundheit und die der anderen gefährden.

„Schulen allein gelassen“

„Aber wann und unter welchen Bedingungen Förderschulen mit entsprechenden Förderschwerpunkten wieder öffnen können, bleibt noch unklar. Grundlegende Fragen sind offen und werden wohl erst Ende der Woche geklärt. Eine für alle Beteiligten – Eltern, Betreuer und Lehrer – unbefriedigende Situation. Es ist die neunte Woche ohne normalen Schulbetrieb. Die Eltern kommen verständlicherweise an ihre Grenzen“, sagt Becker-Brandt.

Doch bevor die Entlastung kommt, müssten die Rahmenbedingungen feststehen. Leider gehe das Ministerium in seinen zahlreichen Schreiben an die Schulen nicht darauf ein. „Wir sind allein gelassen mit den Planungen“, bemängelt er.

Er unterstützte es ausdrücklich, das Infektionsrisiko für die Schüler, Lehrkräfte sowie die Angestellten so gering wie möglich zu halten. Und um dies zu gewährleisten, müsse beispielsweise die sichere Beförderung der Kinder geklärt werden. Dürfen mehr Fahrzeuge eingesetzt oder größere, um den Sicherheitsabstand zu gewährleisten? Werden die Kosten übernommen? Müssen Lehrkräfte und alle Schüler Mund-Nasen-Schutze tragen?

Viele Lehrkräfte gehören Risikogruppe an

„Viele unserer Schüler werden das Tragen der Masken nicht tolerieren. Hinzu kommt das Problem der Kommunikation: Viele unserer Kinder können verbale Sprache nur schwer deuten, sie orientieren sich an der Mimik der Menschen. Ein Teil unserer Schüler kann sich zudem nicht konsequent an den Sicherheitsabstand von eineinhalb Metern halten. Welche weiteren Schutzmaßnahmen können wir dann für die Mitschüler ergreifen und wer zahlt diese Kosten? Aber sobald wir diese Vorgaben des Ministeriums erhalten und ein Termin zur Öffnung genannt wird, können wir unseren Beschulungsplan konkretisieren“, stellt Becker-Brandt Eltern und Betreuern in Aussicht.

Für den Schulleiter ist ein „rollierendes System“ denkbar: Nicht alle Klassen können gleichzeitig da sein. Zudem müsse die Anzahl der Kinder pro Klasse verkleinert werden, um den Abstand zu gewährleisten. Zudem stehen etwa ein Drittel weniger Lehrkräfte zur Verfügung. Viele Kollegen gehören den definierten Risikogruppen an oder sind über 60 Jahre, schwerbehindert oder schwanger. „Das wird dazu führen, dass wir bei einer Schulöffnung keinen Ganztag und auch keine tägliche Beschulung mehr anbieten können“, betont er.

Bis die Schule Wittekindshof wieder ihre Türen öffnen darf, schaffen Becker-Brandt und seine Kollegen weiterhin Abhilfe: Neun Kinder besuchen derzeit die drei Notbetreuungsgruppen. „Mehrere Lehrkräfte unterstützen Schülern im Wittekindshofer Kinder- und Jugendbereich: Sie unternehmen mit einzelnen draußen etwas oder setzen Naturprojekte um und sorgen so für Abwechslung im Alltag“, berichtet er.

Hausunterricht als Notfalllösung

Andere Lehrkräfte bringen „Lernpakete“ mit Aufgabenheften und Arbeitsblättern in die Wohnhäuser oder zu den Kindern nach Hause und bieten Videokonferenzen an, in denen mit Schülern und Eltern Aufgaben besprochen oder erklärt werden. Im Wittekindshofer Wohnhaus Flensburg/Kiel, einem spezialisiertem Wohnangebot für Säuglinge, Kinder und Jugendliche mit komplexer Mehrfachbehinderung, findet aufgeteilt in zwei Gruppen Hausunterricht statt.

Kinder, die zu Schulzeiten einen Schulbegleiter (Integrationshelfer) haben, können auch zu Zeiten der Pandemie auf diese Unterstützung setzen: Sie kommen zu den Jungen und Mädchen nach Hause oder in die Wohnhäuser.

„Wir versuchen, so nah wie möglich an den Kindern dran zu bleiben, ihre Entwicklung zu fördern und ihnen zu zeigen, dass wir für sie da sind. Das ist nicht immer leicht und verlangt allen viel ab. Die Bereitschaft, diese schwierige Situation gemeinsam zu bewältigen ist groß und ich bin sehr dankbar, dass wir diese engagierten Lehrkräfte haben“, betont Becker-Brandt.