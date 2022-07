Schreibwarengeschäft mit Bastel- und Kunstbedarf „Creactiv Art“ in der Innenstadt von Bad Oeynhausen schließt nach 19 Jahren

Bad Oeynhausen

Schon jetzt ist es für Inhaberin Irina Jacke schwer, an den Moment der Schließung ihres Schreibwarengeschäftes mit Bastel- und Kunstbedarf nach 19 Jahren zu denken. Zum 31. Juli soll das letzte inhabergeführte Schreibwarengeschäft in der Innenstadt aufgegeben werden. Bis dahin hofft die Bad Oeynhausenerin, dass sich die Regale im Laden an der Klosterstraße noch etwas leeren.

Von Louis Ruthe