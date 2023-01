Da rockt der Kommissar

Seit fast 20 Jahren ist er Quotenkönig als Tatort-Ermittler, wenn die nationale Krimi-Fraktion sonntags vor der Mattscheibe sitzt. Doch am Samstag hat Axel Prahl im Theater im Park in Bad Oeynhausen den Saal gesprengt: mit handgemachter Musik und kultigen Sprüchen. Dabei ist sein „zweites Gesicht“ als Singer-Songwriter offenbar die Rolle seines Lebens.

Axel Prahl und sein „Inselorchester“ machen in Bad Oeynhausen so richtig Kapelle

Denn, so findet man in der Biografie des knapp 63-Jährigen, er war Straßensänger, lange bevor er vor die Kamera trat. Mehr noch: Als Bierfahrer, Gleisbauer und Kellner jobbte der gebürtige Schleswig-Holsteiner. Seit ein paar Jahren hat er zur Musik zurückgefunden, jetzt ist sein zweites Album erschienen. „Mehr“ heißt es – und hält, was es verspricht.