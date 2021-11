Defizit liegt bei 3,9 Millionen Euro

Kämmerer legt im Stadtrat in Bad Oeynhausen von Pandemiefolgen geprägten Haushaltsentwurf vor

Bad Oeynhausen

Die finanziellen Auswirkungen der Pandemie auf die städtischen Finanzen – und das nicht nur in Bad Oeynhau­sen – ziehen sich wie ein roter Faden auch durch den Entwurf des Haushaltes für das Jahr 2022. In Verbindung mit seiner Haushaltsrede hat ihn Kämmerer Marco Kindler am Mittwoch im Stadtrat vorgelegt.

Von Claus Brand