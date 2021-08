Der Abschied von der Fichte naht

Die Holzpreise sind auf Rekordniveau – und an einigen Stellen im Wiehengebirge verschwindet Hektar für Hektar an Waldfläche. Einen Zusammenhang gibt es laut Markus Uhr, Förster des Regionalforstamts Ostwestfalen-Lippe, jedoch nicht. Schuld ist und bleibt der Borkenkäfer, durch den besonders die großen Fichtenflächen zwangsgeschlagen werden müssen.

Das Einzige, was noch auf der kahl geschlagenen Fläche in der Nähe des Naturdenkmales „Krause Buche“ in die Höhe ragt, sind zwei Borkenkäferfallen. Binnen weniger Tage haben sich etwa 17.000 kleine Borkenkäfer in die Falle verirrt. Grund sind Lockstoffe, die den Käfern fälschlicherweise signalisieren, dass an diesem Ort eine vitale Fichte steht. Etwa 300 Borkenkäfer braucht es laut Markus Uhr nur, um eine „gesunde Fichte, die sich noch mit viel Harz gegen die Käfer wehren kann“, tot zu fressen.