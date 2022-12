Der Geist der Weihnacht

Literaturgottesdienst zu Charles Dickens in der Auferstehungskirche

Bad Oeynhausen

Im Mittelpunkt des 46. Literaturgottesdienstes am Samstag, 3. Dezember, um 19 Uhr in der Auferstehungskirche am Kurpark steht dieses Mal ein Klassiker der Weltliteratur: Seit fast 180 Jahren berührt die „Weihnachtsgeschichte“ von Charles Dickens Groß und Klein.