„Der kleine Häwelmann“ kommt ganz groß raus

Das Kleine Theater Rehme produziert in diesem Jahr zur Weihnachtszeit den Klassiker „Der kleine Häwelmann“ nach Theodor Storm im großen Saal der Musikschule in Bad Oeynhausen. Die Premiere ist am Samstag, 17. Dezember, um 16 Uhr. Weitere Vorstellungen folgen.

Zum Inhalt: Der Häwelmann will nicht schlafen. Er will fahren, er will fliegen, immer höher und weiter. Das ruft er in die Welt hinaus. Der Mond ist sein Begleiter. Und während Mensch und Tier längst im Reich der Träume sind, möchte der Häwelmann nach den Sternen greifen. Die Welt will er entdecken.

Durch die Stadt und durch den Wald führt seine Reise bis in den Himmel hinein, Häwelmann trifft auf die Wächter der Nacht, den Wetterhahn und eine singende Katze. Wie weit kann er noch gehen?

Geeignet für Zuschauer ab vier Jahren

Mit viel Musik hat das Ensemble des Kleinen Theaters Rehme ein Theaterstück für Menschen ab vier Jahren entwickelt. Kurzweilig ist die Novelle zu einem modernen Theaterstück geworden. Erstmalig findet eine Zusammenarbeit mit der Musikschule statt.

In der Inszenierung von Johannes-Paul Kindler spielen Antonia Vogeler (Häwelmann), Thorsten Wolfersdorf (Mond), Mandy Fuchs und Kaveen Tiemann. Die Premiere ist am 17. Dezember, weitere Vorstellungen sind am Donnerstag, 22. Dezember, und am Freitag, 30. Dezember, jeweils um 16 Uhr im großen Saal der Musikschule, Dr.-Louis-Lehmann-Straße. Karten gibt es in der Tourist-Information Bad Oeynhausen oder über eventim.de. Kartenvorbestellungen sind telefonisch möglich unter der Telefonnummer 0170/9544379.