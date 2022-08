Gleich in doppelter Hinsicht profitieren die 21. „Poetischen Quellen“ von der Zusammenarbeit mit dem European Spa Project: Zum einen stellte Autorin Abi Palmer ihren Roman „Sanatorium“ vor. Zum anderen wurde die Ausstellung „Zur Kur. Alter Sehnsuchtsort jung interpretiert“ eröffnet.

Auch bei Abi Palmers Lesung am Samstagmorgen auf einer Bühne am Schweinebrunnen ist das Publikumsinteresse groß. Etwa 70 Zuhörer sind dabei. Ein Großteil bleibt anschließend zur Vernissage.

Was es mit dem European Spa Project eigentlich auf sich hat, erläuterte die beteiligte Wissenschaftlerin Henrike Schmidt so: Es gehe darum, Kurorte als öffentliche Orte der Begegnung von Krankheit und Gesundheit aus einer europäischen Perspektive neu in den Blick zu nehmen.