„Der schönste Standort von allen“

2020: kein Weinfest. 2021: kein Weinfest. 2022: wieder Weinfest. Und das zum traditionellen Termin am ersten September-Wochenende. Friedrich Kirchner (69) und seine Tochter Nele (35) als Organisatoren des Events im Kurpark sind glücklich, dass es nach zwei Jahren Pause von Freitag, 2. September, bis Sonntag, 4. September, das Budendorf vor der Wandelhalle wieder geben wird.

Weinfest vor der Wandelhalle in Bad Oeynhausen

Friedrich und Nele Kirchner freuen sich, dass es nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause am ersten September-Wochenende wieder ein Weinfest vor der Kulisse der Wandelhalle (im Hintergrund) geben wird. Im Vordergrund ist die Figur des Colons Sültemeyer zu sehen.

Am letzten Tag der Veranstaltung ist das Weinfest mit einem verkaufsoffenen Sonntag im Stadtzentrum von 13 bis 18 Uhr verbunden. „Wir schauen in die Zukunft, nicht zurück“, sagt Friedrich Kirchner. Er freut sich auf das 31. Weinfest in 33 Jahren. Und damit beschreibt er auch schon ein Stück der Tradition. Bis auf die beiden Jahre mit coronabedingter Unterbrechung hat es das Fest seitdem jedes Jahr gegeben. „Anfangs auf dem Augustaplatz, einmal auf dem Inowroclaw-Platz, das schlechteste Jahr“, wie er sagt, „und seitdem seit vielen Jahren erfolgreich auf dem Platz vor der Wandelhalle mit seiner einmaligen Atmosphäre.“