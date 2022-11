Planungen für Adventsmarkt-Premiere in Rehme laufen auf Hochtouren

Bad Oeynhausen

Der Weihnachtsmann hat sich schon einmal probeweise in Schale geschmissen, doch bis zu seinem großen Auftritt dauert es noch ein wenig. Am Wochenende, 3. und 4. Dezember, wird er beim Rehmer Adventsmarkt Süßigkeiten an Kinder verteilen.

Von Lydia Böhne